Citi: Oljeprisen kan stupe

I januar skrev Finansavisen at Citi var den største pessimisten blant meglerhusene i oljemarkedet.

Etter et markant fall i oljeprisen den siste tiden skriver sjefen for råvarer i meglerhuset, Maximilian Layton, at oljeprisen har brutt en to år lang konsolideringsfase på nedsiden.

«Vi ser et videre fall i Brent-prisen til 60 dollar fatet som vårt basisscenario, med en bear-case på 50 dollar fatet,» skriver Citi. Brent-spot handles til 69,70 dollar kl. 13.38 mandag, til sammenligning.

Opec+ kunngjorde mandag at de gradvis vil øke oljeproduksjonen fra 1. april. Samtidig venter Citi en overproduksjon på over én million fat pr. dag i andre og tredje kvartal 2025, drevet av økende tilbud utenfor Opec+ og svak global etterspørsel.

Oljeprodusenter burde sikre seg

Meglerhuset anbefaler oljeprodusenter å sikre seg mot ytterligere prisfall, da fundamentale forhold og geopolitikk peker mot lavere priser.

«Enkelte amerikanske skiferoljeprodusenter vil være spesielt utsatt,» skriver Layton.

Dessuten vil en Brent-pris på 60 dollar gi en deflatorisk impuls på 100 milliarder dollar til den amerikanske økonomien – noe som passer godt inn i president Trumps økonomiske strategi.

Trump-effekt på oljeprisen

Det pekes også på at en ny Trump-administrasjon trolig vil bruke flere virkemidler for å presse energiprisene ned. Dette inkluderer deregulering, skattekutt for energisektoren og mulige avtaler med Russland og Iran.

«Trump ønsker, trenger og vil insistere på lavere energipriser,» skriver meglerhuset.

Videre mener Citi at økende aldring av kapitalutstyr i den amerikanske olje- og gassindustrien på sikt kan åpne for økt markedsandel for Opec+.