Fastpris på strøm: En tikkende bombe

Norgespris, en fastprisordning for strøm, hylles som en løsning for at husholdninger skal få mer forutsigbare strømkostnader. Men bak dette grepet skjuler det seg en annen sannhet: Næringslivet, industrien og den offentlige sektoren vil fremover oppleve høyere strømpriser, kraftig reduserte investeringer i energieffektivisering og en svekket kraftbalanse – som i ytterste konsekvens kan få alvorlige konsekvenser for hele økonomien.

Dersom Norgespris innføres, vil husholdningenes strømforbruk øke drastisk. Beregninger fra Thema Consulting viser at med en fastpris på 40 øre/kWh og redusert nettleie, vil strømforbruket i boliger og hytter øke med hele 7,5 TWh innen 2030. Dette er i direkte konflikt med det politisk vedtatte målet om å redusere strømforbruket med 10 TWh i samme periode. Den kunstig lave strømprisen fjerner incentivene til energieffektivisering, og konsekvensene er også miljømessige.

Dersom etterspørselen øker uten tilsvarende økning i kraftproduksjonen, vil Norge kunne bli mer avhengig av importert strøm i perioder med lav produksjon fra vann- og vindkraft. Dette kan igjen føre til høyere klimagassutslipp dersom den importerte strømmen er basert på fossile energikilder.

Mens husholdningene vil nyte godt av lavere priser, vil industrien og næringslivet oppleve det motsatte. Den samme analysen viser at bedrifter og offentlig sektor vil betale 4,5 prosent mer for strøm enn de ville gjort med dagens strømstøtte.Ikke bare blir strømmen dyrere, men næringslivet vil også oppleve flere og høyere pristopper enn i dag. Konsekvensen? Industri og næringsliv må enten investere tungt i energieffektivisering – noe som blir mindre attraktivt med usikre rammevilkår – eller redusere sin virksomhet. Noen vil gå til det drastiske skritt å flytte produksjonen ut av landet.

Markedet for smarte løsninger som varmepumper, elbilladere og energieffektivisering kan bli kraftig svekket

Analysen anslår at industrien vil redusere sitt strømforbruk med 5 TWh i 2035, ikke fordi bedriftene blir mer effektive, men fordi de enten avvikler eller flytter virksomheten. Dette vil ramme arbeidsplasser, investeringer og verdiskaping i Norge. Et mer sårbart kraftmarked med dårligere kraftbalanse vil i tillegg svekke landets konkurransekraft ytterligere. Når strømprisene blir mer uforutsigbare for næringslivet, vil det også redusere incentivene til investeringer i nye industriprosjekter.