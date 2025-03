Trump-administrasjonen har besluttet å fjerne sanksjonsunntak som tillot Irak å kjøpe strøm fra Iran, skriver Reuters.

Årsaken skal være president Donald Trumps strategi om å legge maksimalt press på Iran, ifølge en talsperson ved det amerikanske utenriksdepartmentet.

USA har innført flere sanksjoner mot Iran som følge av landets atomprogram samt landets støtte til militante organisasjoner.

– President Trump har vært tydelig på at det iranske regimet må legge ned deres ambisjoner om et atomprogram, eller bli utsatt for maksimalt press. Vi håper regimet vil sette folkets og regionens interesser før deres egen destabiliserende politikk, sier talsperson for nasjonal sikkerhet, James Hewitt.

Trump ga i starten fritak for flere energikjøpere da han gjeninnførte sanksjoner mot Irans energieksport i 2018, slik at disse kunne dekke opp eget behov.

Legger press på Kurdistan-ledning

– Regjeringen jobber aktivt med alternativer for å opprettholde tilbudet av strøm og for å begrense mulige avbrudd. Å styrke energisikkerheten forblir en nasjonal prioritet og vi vil fortsette med tiltak for å bedre egen produksjon, strømnettet, samt å investere i nye teknologier, sier Farhad Alaaeldin, rådgiver til Iraks statsminister Mohammad Shia al-Sudani.

Både Trump og Biden har flere ganger fornyet fritaket, samtidig som begge har oppfordret Irak til å bli mindre avhengige av iransk energi.

– Vi oppfordrer den irakiske regjeringen til å bli mindre avhengig av iranske energikilder så raskt som mulig, sier en talsperson ved det amerikanske utenriksdepartementet.

Ifølge Reuters har USAs linje med jevnlig reforhandling av sanksjonsunntaket vært et middel for å legge press på Irak for å få i gang oljeflyten mellom Kurdistan og Tyrkia. Ved å øke tilbudet og holde oljeprisene i sjakk gir det USA mer handlingsrom til å kvele iransk oljeeksport.