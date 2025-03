Bekymringer for at Deep Value Drillers eneste boreskip skulle stå uten kontrakt fra høsten av, har bidratt til markert kursnedgang for aksjen.

Torsdag meldte imidlertid riggselskapet at det hadde inngått en intensjonsavtale som vil forlenge kontrakten med Saipem til juni neste år. I tillegg har Saipem mulighet til å forlenge leien av boreskipet med ett år. Det bidro til at aksjen steg hele 35 prosent fredag og endte på 13,86 kroner.

Styreleder Einar J. Greve tror at aksjen skal videre opp, for ifølge en børsmelding søndag har han lagt 1,22 millioner kroner på bordet for 97,931 aksjer, tilsvarende en gjennomsnittlig kurs på 12,49 kroner pr. aksje.

Etter kjøpet eier Greve og nærstående selskaper 3,09 millioner Deep Value Driller-aksjer, tilsvarende en eierandel på 3,41 prosent.

Over en halv mrd.

Saipem har frist til 14. april med å erklære intensjonsavtalen som er inngått med Deep Value Driller. En endelig kontrakt vil øke selskapets ordrereserve med 50 millioner dollar, tilsvarende 542 millioner kroner. I tillegg kommer opsjonen.

– Det er en del aktivitet i Vest-Afrika, og det er interesse for en varm rigg med god «performance». Vi har hatt 98–99 prosent oppetid siden oppstart. Den har boret langt mer effektivt enn man kunne drømme om, så det er en veldig attraktiv rigg for de som har behov, uttalte Deep Value Driller-sjef Svend Anton Maier til Finansavisen før helgen.

Tross fredagens oppgang, har aksjen falt 14 prosent hittil i år, og den er ned 40 prosent det seneste året. Dagens kurs priser egenkapitalen i selskapet til 1,2 milliarder kroner.

Harald Moræus Hanssen og Gunnar Hvammen er blant de største aksjonærene i selskapet med eierandeler på henholdsvis 9,6 og 8 prosent.