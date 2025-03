Slik blir norgespris – foreslår maksgrense på strømforbruket

– Det å innføre norgespris handler om å gi trygghet og skape forutsigbarhet for folks strømutgifter, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

I dag sender han regjeringens forslag til norgespris på høring, med et håp om å innføre ordningen 1. oktober.

Norgespris er en frivillig strømprisordning som regjeringen har foreslått i vinter. Den skal gi husholdninger en fastpris på 40 øre per kilowattime hele året. Moms, nettleie og andre avgifter kommer i tillegg. Husholdninger kan fortsatt velge å ha en vanlig strømavtale med strømstøtte.

Siden ordningen ble foreslått 31. januar, har det kommet kritikk og en rekke reaksjoner, blant annet fra næringslivet, andre partier og interesseorganisasjoner.

Foreslår forbrukstak

Regjeringen vil innføre en maksgrense på forbruk som omfattes av prisordningen. Dagens strømstøtteordning har et tak på 5000 kilowattimer per måned. I høringsrunden ber regjeringen om innspill på om grensen for norgespris skal reduseres til 3000 eller 4000 kilowattimer, eller beholdes på dagens nivå.

Formålet med forbrukstaket skal være å gi sterkere insentiver til strømsparing og energieffektivisering for husholdningene med høyest forbruk.

Ifølge regjeringen hadde 20,9 prosent av norske husholdninger et strømforbruk over 3000 kilowattimer i én eller flere måneder i fjor. Tilsvarende brukte 4 prosent mer enn 5000 kilowattimer i en eller flere måneder.

For hytter og fritidsboliger foreslås det en grense på 500, 1000 eller 1500 kilowattimer i måneden.

Årlig justering og bindingstid

Prisordningen skal følge kalenderåret og reguleres 1. januar hvert år, foreslår regjeringen. Den første prisen på 40 øre uten moms skal gjelde ut 2026, med ny pris fra 1. januar 2027.

– Justeringen skal ta utgangspunkt i prisbildet for strøm framover, men samtidig ivareta at formålet med ordningen er å sikre forutsigbare og stabile strømpriser med utgangspunkt i den reelle historiske kraftprisutviklingen, skriver regjeringen.