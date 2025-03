Norgespris på høring: Én av fem ville falt utenfor

Som ventet er hovedinnholdet i Energidepartementets høringsforslag om Norgespris på strøm at norske husholdninger får mulighet til å velge en fast strømpris på 40 øre per kilowattime (kWh).

Departementet foreslår også at det settes et såkalt månedlig «forbrukstak» på enten 5, 4 eller 3.000 kWh per husholdning. Det vil fungere mer som et tak for støtten enn for strømforbruket, da husholdninger må betale markedsprisen for strøm dersom dets månedlige forbruk overgår grensen.

Med dagens strømstøtteordning dekkes 90 prosent av husholdningenes strømutgifter over 75 øre per kWh, med et forbrukstak på 5.000 kWh.

Ifølge høringsforslaget hadde kun fire prosent av norske husholdninger et forbruk på over 5.000 kWh i én eller flere måneder i 2024. 8,6 prosent av husholdningene lå over 4.000 kWh, mens hele 20,9 prosent hadde et månedlig forbruk på over 3.000 kWh minst en gang i løpet av fjoråret.

Dermed ville hver femte husholdning på et tidspunkt i løpet av 2024 ha et strømforbruk som faller utenfor ordningen med Norgespris, dersom det laveste forbrukstaket på 3.000 kWh innføres.

Flere kan falle utenfor

Dersom Norgesprisen innføres vil det norske strømforbruket trolig øke, ifølge kraftanalytiker Olav Botnen.

– En makspris på strøm som foreslått kan i utgangspunktet gi en forbruksøkning på anslagsvis syv til 10 prosent i husholdninger i Sør-Norge. Det tilsvarer 2-3 terawattime per år, sier Botnen, som er kraftanalytiker hos Volt Power Analytics.

Tallet på antallet husholdninger som på et tidspunkt ikke får den særnorske prisen kan dermed bli enda høyere dersom pristaket hever nordmenns strømforbruk.

Tidligere har Botnen blant annet kritisert Rødts plan om makspris på strøm, fordi det ikke gir insentiver til investeringer i strømproduksjonen.

Kraftanalytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics. FOTO: VOLT POWER ANALYTICS

– Den tyske prissmitten til Norge ser ut til å vare en del år til. Det gir en ganske sterk virkning på spotprisen i Sør-Norge, og da særlig på kalde vinterdager, sier Botnen og fortsetter:

– Spotprisene vil øke en del om forbruket øker i Norge. Da blir kraftbalansen knappere i situasjoner i løpet av vinteren, hvor det allerede er knapphet på kraft i det sørnorske kraftmarkedet.

– Behovet for investeringer i mer kraftproduksjon øker i en slik situasjon, slik at timer med høye spotpriser kan dempes. Dette kan oppnås eksempelvis gjennom effektforsterkning i eksisterende vannkraftverk med magasiner, og eller ny vannkraftproduksjon, avslutter Botnen.