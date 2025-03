Oljeprisene trekker oppover onsdag formiddag.

Brent-olje for mai-levering står i 69,80 dollar pr. fat etter en oppgang på 0,4 prosent, mens WTI-olje for april-levering også stiger 0,4 prosent til 66,50 dollar pr. fat.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) har redusert sin prognose for tilbudsoverskudd i år fra 400.000 fat pr. dag til null, mens den for tilbudsoverskudd i 2026 er halvert fra én million til 500.000 fat pr. dag. Forklaringen er at eksporten fra Iran og Venezuela vil falle.

«Globale oljemarkeder vil holde seg relativt stramme gjennom midten av 2025, før det gradvis vil skifte over til lagerbygging senere i år», heter det i mars-utgaven av den månedlige rapporten «Short-Term Energy Outlook.»

– Lagerbygging legger press

Lagerbyggingen vil ifølge EIA legge press på oljeprisene sent i år og gjennom 2026.

«Da forventer vi at OPEC+ gradvis avvikler produksjonskuttene og at oljeproduksjonen vil øke utenfor OPEC. Vi anslår derfor at prisen på Brent-olje vil falle til et gjennomsnitt på 68 dollar pr. fat i 2026», skriver EIA.

Til tross oppgang utover tirsdagen og nå onsdag, er oljeprisene likevel ned fra en topp i midten av januar på Washingtons kaotiske utrulling av tollsatser, OPEC+-planer om å øke produksjonen og svakere etterspørsel i Kina.

– Det generelle sentimentet er stadig skjørt. Vi ser fortsatt ingen klarhet i tollutviklingen, og bekymringene for veksten i amerikansk økonomi vedvarer, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong hos IG Asia til Bloomberg.

Varsler nye Rødehavet-angrep

Samtidig fortsetter geopolitikken å prege oljemarkedet. Ukraina har nå godtatt forslaget om en 30 dagers våpenhvile, og USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt at ballen nå ligger på Russlands banehalvdel.

Videre har den Iran-støttende Houthi-bevegelsen varslet at den vil gjenoppta angrepene på skipstrafikken gjennom Rødehavet etter at Israel søndag stengte nødhjelpstilgangen til Gazastripen.