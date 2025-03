Aksjemarkedet har ikke hatt veldig stor tro på TGS den seneste tiden, og aksjen er ned rundt 15 prosent på én måned.

SEB-analytiker Kim André Uggedal har lenge anbefalt investorene å sitte stille, og har hatt en holdanbefaling på aksjen. Nå tar han den opp til kjøp, og oppjusterer kursmålet fra 115 til 125 kroner. Tirsdag endte aksjen på 95,65 kroner på Oslo Børs.

Med hjelp fra betydelige synergier etter sammenslåingen med PGS, venter han at seismikkselskapet vil bedre kontantstrømmen i 2025–2026, noe som vil gi rom for økt utbytte, ifølge SEB-analytikeren.

«Vi ser en historie om hjelp til selvhjelp i påvente av en uunngåelig markedsoppgang,» skriver analytiker Uggedal i en analyse.

Analysefakta Aksje: TGS Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (hold) Kursmål: 125 (115)

Etter å ha annonsert flere kontrakter den seneste tiden, venter SEB at TGS vil få en betydelig bedre utnyttelse av seismikkskipene i år, med blant annet tre streamer-skip i Nordsjøen denne sesongen.

Selv om markedet fortsatt er utfordrende – ettersom oljeselskapene prioriterer utbytte til aksjonærene i stedet for å øke leteinvesteringene – peker SEB-analytikeren på at flere oljeselskaper har fremhevet økte seismikkambisjoner fremover.

«For seismikkbransjen anslår vi en vekst i multiklientsalget på 13 prosent på årsbasis i fjerde kvartal,» skriver Uggedal.

SEB-analytikeren foretar bare mindre estimatendringer for 2025–2026, samtidig som synergiene begynner å få en innvirkning. Han estimerer at TGS vil få en fri kontantstrøm på 531 millioner dollar de neste to årene, noe som tilsvarer rundt 23 prosent av selskapsverdien (EV).

«Dette gir rom for økte utbyttebetalinger innenfor målet om en netto gjeld på 250–350 millioner dollar,» ifølge Uggedal.