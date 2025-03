Christen Sveaas har lagt nærmere 44 millioner millioner svenske kroner på bordet for å øke eierandelen i Viking Supply Ships AB.

Gjennom Viking Invest, som er heleid av Sveaas-selskapet Kistefos, kjøpte han onsdag 354.000 B-aksjer i selskapet til kurs 123,50 svenske kroner.

Det er langt over børskurs. Viking Supply Ships AB er morselskapet til Viking Supply Ships, og er børsnotert i Stockholm. Onsdag endte aksjen på 102,50 kroner, etter en oppgang på nesten 26 prosent.

Kjøpet gjør at Sveaas nå kontrollerer 82,8 prosent av aksjekapitalen og 87,2 prosent av stemmene i Viking Supply Ships AB.

Til sammenligning eide han henholdsvis 80,1 og 85,3 prosent av aksjekapitalen og stemmene ved inngangen til året.

Deler inntekter

Sveaas har også kontroll i Oslo Børs-noterte Sea1 Offshore, hvor det har lenge vært spekulert i en sammenslåing med Viking Supply Ships.

Førstnevnte står for driften av Viking Supply-skipene. I forrige uke ble det også kjent at de to selskapene hadde inngått en avtale om å dele inntekter for fem ankerhåndteringsskip (AHTS) som eies av Sea1 Offshore og seks AHTS-er som eies av Viking Supply Ships.

«Avtalen bør forenkle en fremtidig fusjon mellom selskapene ytterligere,» skrev meglerhuset Pareto Securities i en oppdatering da.