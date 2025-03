Svelland Capital og B.O. Steen Shipping økte i forrige uke sine eierandeler i Dolphin Drilling til henholdsvis 34 prosent og 10 prosent. I en børsmelding torsdag foreslår kompanjongene endringer i styret i Dolphin.

I meldingen gir Tor Svelland i Svelland Capital uttrykk for sterk fremtidstro.

– Jeg har sterk tro på både Dolphin Drilling og riggmarkedet fremover, og vi er en langsiktig aksjonær i selskapet, sier han.

Både Svelland og B.O. Steen kjøpte seg opp i Dolphin i forrige uke etter at S.D. Standard ETC, hvor Øystein Stray Spetalen eier nærmere en tredjedel av aksjene, solgte seg ut av Dolphin Drilling. Det Spetalen-dominerte selskapet solgte sine 49,8 millioner aksjer, tilsvarende 17,1 prosent, for til sammen 55 millioner kroner, etter at kursen ble satt til 1,10 kroner pr. aksje. Det innebærer at aksjene ble solgt til en rabatt på godt over 60 prosent sammenlignet med sluttkursen samme dag.

Dagen etter Spetalens nedsalg ble det kjent at Svelland og B.O. Steen hadde kjøpt henholdsvis 30 millioner og 15 millioner aksjer i selskapet.

Kursutviklingen til Dolphin Drilling har vært svært dårlig den senere tiden. Hittil i år er aksjen mer enn halvert, og det seneste året er den ned 73 prosent. Torsdag ettermiddag ble aksjen omsatt for 1,86 kroner, etter en oppgang på 4,5 prosent fra dagen før.

Posisjonering

FORESLÅTT: Svelland og Bertel O. Steen ønsker Ronny Bjørnådal (t.h.) som ny styreleder i Dolphin Drilling. Her sammen med Ylva Cornelia Axelsen. Foto: Iván Kverme

Som en del av den nye strategiske satsingen er Ronny Bjørnådal foreslått som ny styreleder og Bertel Steen som nytt styremedlem i Dolphin Drilling. Begge har lang erfaring innen finans-, shipping- og offshoremarkedet.

– Hvis valgt, vil Bjørnådal og Steen tilføre styret verdifull strategisk ekspertise samt et solid nettverk, sier Svelland.

Ifølge Svelland og Steen er Dolphin Drilling godt posisjonert til å dra nytte av økt etterspørsel etter eldre, men velholdte, rigger. Kombinert med skroting av eldre enheter ser markedssituasjonen mer lovende ut enn på lenge, mener Svelland.

– Vi ser en tydelig økning i etterspørselen etter eldre, velholdte «arbeidshester» som Dolphin Drilling eier. Sammen med omfattende skraping av eldre rigger ser markedsbalansen mer attraktiv ut enn på lenge, sier han.

Også Bertel Steen ser store muligheter for selskapet fremover. Han peker på at det har vært lite konsolidering i bransjen de siste årene, noe som gir Dolphin Drilling en strategisk mulighet til å innta en nøkkelrolle i markedet.

– Europa trenger mer energi for å sikre sin energiforsyning fremover. Med en førsteklasses organisasjon og sterk posisjon er Dolphin Drilling unikt plassert for å kapitalisere på dette, sier Steen.

Ny toppsjef på plass

Dolphin Drilling fikk også ny adm. direktør tidligere i år, da Jon Oliver Bryce tiltrådte 1. februar. Bryce har over 30 års erfaring fra riggindustrien, blant annet fra Awilco Drilling og Odfjell Drilling.

– Jeg har stor tro på Bryce og resten av ledelsen. Sammen vil vi ta strategiske grep som vi er sikre på vil skape betydelig verdi i årene som kommer, sier Steen.

Dolphin Drilling har innkalt til ekstraordinær generalforsamling den 27 mars.