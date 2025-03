Vår Energi har startet tauingen av FPSO-en «Jotun» fra Worley Rosenberg-verftet til Balder-feltet, og er i rute til produksjonsstart innen utgangen av andre kvartal i år, går det frem av en børsmelding torsdag.

PÅ VEI TIL BALDER: FPSO-en «Jotun.» Produksjonsskipet har vært på Worley Rosenberg verftet i Stavanger for en større oppgradering. Foto: Vår Energi

Balder X-prosjektet utvikler påviste og sannsynlige (2P) reserver på 150 millioner fat oljeekvivalenter.

I tillegg vil Vår Energi, med «Jotun» på plass som et områdesenter, ta «nødvendige steg» for å øke produksjonen gjennom infill-boring, leting og utvikling av tie-back-løsninger med kort tid til markedet.

– Vi er klare for banebrytende vekst i 2025, og på vei til å nå over 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal. Balder X er et nøkkel­element i denne planen, og når «Jotun» settes i drift vil produksjonen fra feltet nær firedobles med en «peak» 80.000 fat brutto pr. dag, sier konsernsjef Nick Walker i en kommentar.

– Starten på en ny æra i Nordsjøen

Selskapet ser for seg en opptrappingsperiode på 3-4 måneder før produksjonen når denne toppen.

DRIFTSDIREKTØR: Torger Rød. Foto: Finansavisen TV

– Balder X, med en tilbakebetalingstid på rundt to år inklusive det sanksjonerte Balder Fase V-prosjektet, markerer starten på en ny æra i Nordsjøen ved å forlenge levetiden for PL001 – første produksjonslisens på norsk sokkel – til 2045 og utover, fortsetter Walker.

Planen er at Balder Fase V settes i drift senere i år, mens Balder Fase VI forventes godkjent i 2025.

– Sammen vil dette legge til ytterligere 45–50 millioner fat oljeekvivalenter brutto, sier driftsdirektør Torger Rød i en kommentar.

Prislappen nærmer seg 50 milliarder

Som tidligere omtalt i Finansavisen har Vår Energis prestisjeprosjekt vært gjenstand for flere utsettelser – og i takt med dette – økte kostnadsanslag.

Først var anslaget på 20 milliarder kroner, før det i september 2022 ble identifisert nye investeringsbehov som jekket kostnadene opp til 40,7 milliarder kroner. Året etter kom varsel om budsjettoverskridelser på nye 340 millioner dollar (3,6 milliarder kroner) før skatt, før kostnadsanslaget i august i fjor ble skrudd opp ytterligere 400 millioner dollar før skatt (4,3 milliarder kroner).

Dermed snakker vi kostnader for Balder X-prosjektet som nærmer seg 50 milliarder kroner.

Flere nye tidligfaseprosjekter på gang

Vår Energi trekker i torsdagens oppdatering frem fremgangen for flere nye tidligfaseprosjekter i det utvidede Balder-området (Greater Balder), inklusive Ringhorne Nord, King-funnet og fremtidige Balder-faser. Samlet estimeres betingede ressurser på mer enn 70 millioner fat oljeekvivalenter brutto.

I tillegg planlegges ytterligere leteboring for å avdekke ytterligere «betydelige ressurser.»

Videre gir FPSO-en «Jotun» Vår Energi en mulighet til å optimalisere infrastrukturen i området. Den flytende produksjonsenheten Balder (FPU) skal til land for skraping. En plan om å elektrifisere Balder/Grane-området vil i tillegg redusere produksjonskostnadene og karbonutslippene for selskapet.

Vår Energi er operatør på Balder-feltet med 90 prosents eierandel. Kistos Energy Norway eier resten.