VIL KUTTE: Elon Musk (t.v.) og USAs president Donald Trump ønsker begge å redusere det amerikanske budsjettet. Her fra en seanse tirsdag utenfor Det hvite hus, hvor den amerikanske presidenten snakket om å kjøpe en Tesla for å støtte verdens rikeste mann, etter at aksjekursen til Tesla falt kraftig. Foto: Bloomberg