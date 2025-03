Gazprom rammet hardt: Vurderer salg av luksuseiendommer

Gazproms eksportenhet har nesten mistet hele sin europeiske virksomhet og vurderer nå å selge luksuseiendommer for å kutte kostnader, melder Reuters.

Da Gazprom-sjef Alexei Miller åpnet selskapets nye, palasslignende hovedkvarter for eksport i St. Petersburg for 11 år siden, proklamerte han at Europas behov for russisk gass ville øke. I dag har kontorbygget blitt et symbol på selskapets fall, etter det gigantiske tapet av europeiske markedsandeler etter Russlands invasjon av Ukraina.

For å håndtere tapene vurderer Gazprom å selge denne og andre luksuseiendommer, ifølge en Gazprom-leder og en kilde med innsikt i selskapets interne diskusjoner, ifølge nyhetsbyrået.

«Gazproms eksportenhet er i dag bare et tomt skall,» sa kilden til Reuters.

Eksportenheten, som tidligere håndterte salg av russisk gass til Europa, har nå kun noen få titalls ansatte igjen, ned fra 600 for fem år siden. De gjenværende jobber hovedsakelig med rettstvister mot tidligere europeiske kunder.

Store kutt

Problemene strekker seg også til hovedkontoret i St. Petersburg. Ifølge Reuters-kilder har Miller godkjent nedskjæringer på 1.500 stillinger – omtrent 40 prosent av kontorets ansatte.

Gazprom trodde Europa raskt ville komme tilbake og be om gass «men vi tok feil,» sa en Gazprom-leder til Reuters.

USA har erstattet Russland som Europas største gassleverandør, og EU har fastholdt sanksjonene til tross for høye energikostnader.

Ifølge Reuters hadde Gazprom et netto tap på 7 milliarder dollar i 2023 – det første siden 1999. Aksjekursen har falt betydelig, men steg nylig på spekulasjoner om at Donald Trump raskt forhandle en fredsavtale i Ukraina.

Kina kan ikke erstatte Europa

Russland har forsøkt å kompensere for tapet av det europeiske markedet ved å eksportere mer til Kina, men kapasiteten er begrenset. Den eksisterende Power of Siberia-rørledningen kan levere 38 milliarder kubikkmeter pr. år – langt under de 180 milliarder kubikkmeterne som tidligere ble sendt til Europa.

Forhandlinger om en ny rørledning, Power of Siberia 2, har pågått i over et tiår, men er fortsatt ikke ferdigstilt. Selv om prosjektet blir realisert, vil inntektene være langt lavere enn fra det tidligere europeiske markedet, ifølge analytikere.

Gazproms markedsverdi har falt fra 330,9 milliarder dollar i 2007 til rundt 46 milliarder dollar i dag, ifølge Moskva-børsen og Reuters.