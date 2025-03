I en ny analyse fra Nordea skriver analytiker Jørgen Bruaset at han ser økt nedside for oljeprisen resten av året, til tross for at konsensusestimatet på 75 dollar pr. fat for første kvartal 2025 virker realistisk.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: Nordea

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 300 (350)

På grunn av bekymringer rundt en mulig resesjon i USA, og en økning på tilbudssiden, nedjusterer han Brent-prognosen for 2025 fra 80 til 70 dollar pr. fat, mens han kutter estimatet fra 75 til til 65 dollar pr. fat for 2026.

Bruaset fremhever fortsatt at Aker BP er en fremragende aksje, med en attraktiv verdsettelse. Som følge av en svekket dollar senker han nå kursmålet fra 350 til 300 kroner, noe som innebærer en pris i forhold til verdijustert egenkapital på 1,0, mot tidligere 1,1.

Han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, og forventer en kursoppgang på rundt 30 prosent fra dagens kurs.

Torsdag omsettes aksjen for 231,00 kroner, opp 2,6 prosent.