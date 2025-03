I en ny analyse fra SEB skriver analytiker Petter Billing at Integrated Wind Solutions har sikret god kontraktsdekning for sin eksisterende flåte i 2025, men at det fortsatt trengs avtaler for de to siste fartøyene som skal leveres i andre og tredje kvartal. Begge disse fartøyene har fått avtaler for 2026, men mangler fortsatt dekning for 2025.

Billing fremhever at nye kontrakter vil være viktig for å redusere risikoen i estimatene for 2025, og kan utgjøre vesentlige triggere for aksjekursen.

Analysefakta Aksje: Integrated Wind Solutions

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 60 (61)

Billing forventer en positiv fri kontantstrøm fra 2026, noe som dekker 23 prosent av estimert selskapsverdi ved utgangen av 2025. Han mener kapitalallokering snart bør adresseres, med utbytter som en sannsynlig løsning, selv om oppkjøpsmuligheter også nevnes som et alternativ.

SEB opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som Billing kutter kursmålet fra 61 til 60 kroner. Analytikeren påpeker at dagens aksjekurs tilsvarer en rabatt på 29 prosent sammenlignet med verdivurderingen fra Sumitomos kapitalinnhenting, og omtaler det som et attraktivt risk/reward-forhold.

Torsdag endte aksjen på 39,32 kroner, opp 0,4 prosent.