Den maritime teknologi- og tjenesteleverandøren HAV Group melder om driftsinntekter på 310,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, nesten en tredobling fra 113,5 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble snudd fra minus 26,1 til pluss 7,9 millioner kroner.

Fra 2023 til 2024 snudde det Fosnavåg-baserte selskapet kontantstrømmen fra drift fra minus 5,4 til pluss 96,5 millioner kroner.

Dobler ordrereserven

– Vi leverer et betydelig forbedret EBITDA-resultat sammenlignet med både fjerde kvartal i 2023 og forhenværende kvartaler i 2024. Det er spesielt godt å se sterkere finansielle resultater i vår virksomhet for energidesign og smarte kontrollsystemer, sier konsernsjef Gunnar Larsen i en kommentar.

Ordreinngangen var på 214 millioner kroner i kvartalet, mot 109,8 millioner kroner i samme periode i 2023, Dette tilsvarer en «book-to-bill» på 0,69. Ordrereserve var på 1.227 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal, opp fra 604 millioner kroner ett år tidligere.

– Vi gikk inn i 2025 med en ordrereserve som var dobbelt så høy som på samme tidspunkt året før. Det gir oss mye bedre visibilitet i inneværende år. Det er også oppløftende å se at vi begynner å vinne mer arbeid innen oppdrettsnæringen, som har vært en prioritet for oss, fortsetter Larsen.

Guider betydelig vekst

For hele 2024 landet driftsinntektene på 765,2 millioner kroner, mot 617,1 millioner kroner året før. EBITDA gikk fra pluss 9,1 til minus 34,9 millioner kroner.

– Vi har tidligere guidet på inntektsvekst i 2024 sammenlignet med 2023, og er fornøyde med å levere på det. Imidlertid er ambisjonene våre mye høyere for 2025, legger konsernsjefen til.

HAV Group skriver i rapporten at nylige kontraktstildelinger – som leveranse av kraftsystemet til åtte Wilson-bulkskip – fortsatt er i oppstartsfasen og ennå ikke har begynt å generere merkbare inntekter og marginer.

For 2025 gjentar selskapet likevel tidligere guiding, og forventningen er betydelig økning av driftsinntektene som følge av de nylige kontraktstildelingene og en god anbudsaktivitet – med tilhørende marginforbedringer.

– Globale megatrender

Sunnmøringene hevder å være godt posisjonert i globale megatrender som inkluderer regulatoriske endringer og økt press på eiere av fartøy og last mot å bli mer konkurransedyktige.

«Dette gir maritim næring insentiver og krav til å ta et levetidsperspektiv på sine fartøysinvesteringer, og vi har teknologiene og produktene som gjør redere i stand til å realisere driftsforbedringer, bedre resultater og lavere miljøavtrykk fra sine skip», heter det i rapporten.

Et antatt stabilt skipsbyggingsmarked de kommende årene ventes å by på «gode muligheter», og HAV Group føler seg ikke veldig utsatt for den gryende handelskrigen med eksponering mot hovedsakelig europeiske og norske kunder.