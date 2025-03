Grønn rekord i Kina: 320 atomreaktorer

Kina setter nye rekorder i utbygging av sol- og vindkraft. I 2024 ble det installert 356 gigawatt fornybar energi – tilsvarende effekten til rundt 320 atomreaktorer, skriver Dagens Industri.

– Det er en enorm forandring sammenlignet med for ti år siden, uttalte Lauri Myllyvirta ved Centre for Research on Energy and Clean Air til avisen.

Myllyvirta understreker at solkraft dominerer utviklingen. Kapasiteten er tidoblet på ti år, og i fjor alene ble det lagt til 277 gigawatt – en økning på 28 prosent fra 2023, som også var et rekordår.

– Seks av ti nye solpaneler i verden i fjor ble installert i Kina, sa Myllyvirta.

Les også Tech-kjempe satser 13 milliarder på Sørlandet Nvidia- og OpenAI-støttede CoreWeave skal bidra til å bygge et av Europas største AI-datasentre utenfor Kristiansand. Campusen vil bli nesten like stort som Bygdøy.

Kull også i vekst

En viktig drivkraft bak veksten er myndighetenes klimapolitikk.

– Mange satset på grønn energi etter Xi Jinpings mål om karbonnøytralitet innen 2060 og innstrammingen mot eiendomssektoren. Dette førte til en massiv investeringsbølge som overgikk alles forventninger, uttalte Myllyvirta.

Han tror 2025 kan bli enda sterkere, ettersom aktører vil nå målene i den gjeldende femårsplanen før den nye trer i kraft.

Samtidig øker også kullkraften. I fjor ble det startet nye kullprosjekter med kapasitet på 94,5 gigawatt.

– Det er industrien som driver mesteparten av energibehovet. Både produksjon og økt bruk av klimaanlegg i husholdninger bidrar, men industrien er den største faktoren, sa Myllyvirta.