Med Equinor som operatør og Petoro samt Vår Energi som partnere er produksjonen fra Halten Øst-feltet i Norskehavet nå i gang. Feltet inneholder rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter, opplyses det.

– Oppstarten av Halten Øst gir viktige gassvolumer med lave utslipp, og vil skape betydelig verdi fremover. Med to år fra myndighetsgodkjenning til produksjon og en estimert tilbakebetalingstid på ett år, er prosjektet et godt eksempel på hvordan verdifulle fat raskt og kostnadseffektivt kan nå markedet, sier driftsdirektør i Vår Energi Torger Rød i en pressemelding.

Feltet vil på platå tilføre Vår Energi rundt 20.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, og er en viktig bidragsyter til at selskapet når sitt mål om å produsere mer enn 400.000 fat pr. dag i fjerde kvartal.

Investeringer på 9 mrd.

Halten Øst-utbyggingen består av fem havbunnsrammer knyttet til eksisterende infrastruktur på Åsgard-området i Norskehavet. Pr. nå er en av seks brønner satt i produksjon. De resterende brønnene vil bli satt i drift i løpet av året for å nå platå. Det består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia.

– Vi starter opp Halten Øst i en periode der gass fra Norge er etterspurt og viktig for europeisk energisikkerhet. I et utfordrende kostnads- og inflasjonsbilde har prosjektet blitt levert både på tid og innenfor våre kostnadsestimater, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Den andre fasen er planlagt i 2029. Den vil inkludere et sidesteg og ytterligere tre mulige brønner. Den totale investeringen er rundt 9 milliarder kroner for begge fasene.