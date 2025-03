Goldman nedjusterer olje – ser lavere BNP-vekst

Sjef for råvarer i Goldman Sachs, Daan Struyven, kuttet søndag forventningene til oljeprisen.

Fra midten av januar til i dag har oljeprisene falt rundt 10 dollar til lave 70-tallet, til tross for stabilt lave lagernivåer. Nedgangen skyldes ifølge Struyven at markedet har skiftet fokus – fra risiko rundt lavere tilbud fra Russland og Iran – til lavere BNP-vekst i USA.

Struyven mener prisfallet er større enn hva det fundamentale skulle tilsi, men kutter likevel anslagene sine for desember 2025 med fem dollar. For Brent-olje er det nye estimatet 71 dollar, mens WTI-olje er på 67 dollar. For 2026 er estimatet for Brent kuttet til 68 dollar, og WTI er regnet frem til 64 dollar.

Nedjusteringen skyldes to faktorer. Veksten i oljeetterspørselen er kuttet fra 1,1 millioner fat pr. dag til 0,9 millioner fordi regnearkene tar høyde for lavere BNP-vekst som følge av økte tollsatser. BNP-veksten er nå ventet å bli 1,7 prosent år over år i fjerde kvartal, ned fra tidligere 2,4 prosent.

Venter kortsiktig opptur

Den andre grunnen er høyere Opec+-produksjon. Tidligere ventet meglerhuset at Opec+ ville komme med produksjonsøkninger i juli, men etter nyheten for to uker siden er det ventet at kranene åpnes i april.

«Vi forventer at prisene vil hente seg noe inn de neste månedene ettersom vi legger til grunn mer robust BNP-vekst enn hva markedet priser inn, samt en reprising og ingen lettelser i sanksjonene mot Russlands energisektor», skriver Struyven, og legger til:

«Risikobildet for oljeprisen på kort sikt er todelt, men med en netto oppside da sanksjonert produksjon kan falle (for eksempel før eventuelle forhandlinger med USA). På mellomlang sikt ligger risikoen imidlertid på nedsiden grunnet mulige ytterligere tolløkninger og potensielt lengre produksjonsøkninger fra Opec+.»