For halvannen uke siden ble det brasilianske riggselskapet Constellation Oil Services notert på Euronext Growth.

Nå tar Arctic Securities opp dekning på selskapet med en kjøpsanbefaling og et kursmål 8,50 kroner pr. aksje.

Tirsdag var aksjen uendret fra dagen før på 5,30 kroner, noe som betyr at Arctic ser en oppside på 60 prosent. Med tirsdagens kurs prises selskapet til drøyt 8 milliarder kroner.

Constellation Oil Services eier syv semirigger og boreskip, og er det største riggselskapet i Brasil. Brasil er også for tiden det sterkeste dypvannsmarkedet. Selskapet har godt med kontrakter og Petrobras som desidert største kunde. Flåten har 100 prosent kontraktsdekning i år og 77 prosent neste år, og ordreboken summerer seg til rundt 2,1 milliarder dollar.

I en analyse med overskriften «Sikker kontantstrøm i et usikkert marked» skriver Arctic-analytiker Sebastian Grindheim at:

«Med alle riggene på kontrakt er selskapet mindre eksponert for et svekket marked, som for tiden påvirker konkurrentene.»

Analysefakta Aksje: Constellation Oil Services Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp Kursmål: 8,50 kr.

Ifølge Arctic-analytikeren har Constellation sikret 83 prosent av de forventede rateinntektene frem til utgangen av 2027, og han peker på at dette er den høyeste dekningen blant sammenlignbare riggselskaper, som i gjennomsnitt ligger på 57 prosent.

«Den sterke inntektsvisibiliteten, kombinert med en attraktiv prising i forhold til sammenlignbare selskaper og en estimert fri kontantstrømavkastning i forhold til selskapsverdien (EV) på 41 prosent frem til utgangen av 2027, gjør aksjen attraktiv,» skriver Grindheim, og peker på at konkurrentene har en fri kontantstrømavkastning i prosent av EV på 36.

Tidligere har Clarksons Securities, som var tilrettelegger for børsnoteringen, tatt opp dekning av Constellation Oil Services med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 9,50 kroner.

– Selskapet er i en sjelden gunstig posisjon som både den rimeligste aksjen og en aksje med minimal risiko knyttet til ordreboken, sa analytiker Fredrik Stene i Clarksons Securities til Finansavisen.

Han mener Constellation har den mest attraktive «risk/reward»-profilen blant aksjene han dekker.