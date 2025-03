Kapitalforvalter selger seg ut av Equinor

Det er kapitalforvalteren Sarasin & Partners som nå har solgt Equinor-aksjene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kapitalforvalteren mener Equinors styre ikke har klart å tilpasse strategien sin til verdens mål om å begrense den globale oppvarmingen. Dette er begrunnelsen for nedsalget.

I en epost til NTB uttaler Equinor at selskapets strategi ligger fast.

– Equinors har en ambisjon om å være klimanøytral i 2050, men vi tilpasser oss markedssituasjonen og mulighetene, sier Rikke Høistad Sjøberg, pressetalsperson i finansiell kommunikasjon.

– Over de tre neste årene vil vi investere over 50 milliarder kroner i fornybar og lavkarbonløsninger, fortsetter hun.

Skuffet over innsatsen

I et brev til Equinor-styret, som Reuters har fått tilgang til, uttrykker Sarasin & Partners skuffelse over at oljegiganten ikke har bidratt mer til overgangen til andre energikilder.

– I stedet for å lede overgangen har Equinor gjort som andre store olje- og gasselskaper og redusert innsatsen, står det i brevet.

Equinor har et annet syn på saken og sier selskapet stadig kutter egne utslipp og vokser i fornybar og lavkarbonløsninger, som transport og lagring av CO2.

– Vi har til nå kuttet 34 prosent siden 2015, som er referanseåret. Dette er både et tiltak for å gjøre produksjonen vår mer konkurransedyktig og for å redusere klimagassutslipp, sier Sjøberg.

Samtidig erkjenner hun at Equinor er avhengige av markeder og kunder for sine produkter og må tilpasse tempoet for å sikre god lønnsomhet igjennom omstillingen.

Stor aksjonær

Ifølge Reuters hadde Sarasin & Partners 9,5 millioner Equinor-aksjer i mars 2024, noe som gjorde kapitalforvalteren til en av Equinors 20 største aksjonærer på det tidspunktet. Et par måneder senere begynte salget av aksjene.

Sarasin & Partners har vært med og ledet samtaler med Equinor som ledd i initiativet Climate Action 100+. Formålet med initiativet er å prøve å presse verdens største selskaper til å kutte utslipp.

Den norske staten er Equinors desidert største eier med 67 prosent av aksjene.