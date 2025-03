De tre forholdene som trekkes fram som kritikkverdige i rapporten , er:

* Det er i store deler av landet ikke nok kapasitet i strømnettet.

* Energidepartementet har ikke gjort nødvendige endringer i virkemidler eller tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

* Den samlede reguleringen og kontrollen av Statnett og nettselskapene bidrar ikke i tilstrekkelig grad til at investeringer blir gjort i tide.

«Kritikkverdig» er nest sterkeste grad av kritikk som Riksrevisjonen opererer med.

Ikke kapasitet fra Sognefjorden og nordover

Riksrevisjonen trekker fram at fra Sognefjorden og nordover er det ikke nok nettkapasitet til at kunder kan reservere ny kapasitet til større forbruk. Mange steder på Sør- og Vestlandet vurderer Statnett den tilgjengelige kapasiteten nærmere, det er altså uklart hvor mye kapasitet det er igjen.

Også dagens regulering og kontroll får kritikk, fordi det ikke klarer å sikre rask nok utbygging og effektiv utnyttelse av strømnettet.

Riksrevisjonen peker på at Statnett og nettselskapene ikke har tilstrekkelige insentiver eller krav til å utnytte nettet effektivt, og det tar for lang tid å gjennomføre tiltak i strømnettet.

Anbefalinger

Energidepartementet får også direkte kritikk for at man ikke har gjort endringer i sitt rammeverk overfor Statnett og NVE.

Det kommer også en rekke anbefalinger til både Energidepartementet og andre myndigheter.

Riksrevisjonen anbefaler at de gjør grep for å sørge for at nettutviklingen skjer med utgangspunkt i prognoser og planer for fremtiden, og at investeringer gjøres i tide.