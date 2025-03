Saudi-Arabias oljekjempe Saudi Aramco falt 1,4 prosent på Tadaqul-børsen i Saudi-Arabia, og når med det det laveste nivået siden mai 2020.

Aksjen falt til 25,60 riyal i løpet av handelen. Det er over 30 prosent lavere enn toppen i 2022, og lavere enn tegningskursen på 32 riyal da selskapet gikk på børs i desember 2019.

Saudi Aramco er verdens største oljeselskap, med en markedsverdi på om lag 1.700 milliarder amerikanske dollar.

Selskapet gikk på børs i 2019 ved at staten solgte 1,5 prosent av aksjene i selskapet til det åpne markedet. I juni i fjor ble det utført et nytt aksjesalg.

Noteringen av Saudi Aramco skal ifølge eksperter komme som følge av hyppige budsjettunderskudd i Saudi-Arabia etter at landet har brukt store summer på prestisjeprosjekter samtidig som at oljeinntektene har falt. I tillegg er store summer brukt på investeringer i industri i et forsøk på å bli mindre avhengig av oljeproduksjonen.