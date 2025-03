Full stans fra Kina – ingen USA-import på 40 dager

Tirsdagens viktigste nyhet pr. kl. 12 norsk tid, ifølge Goldman Sachs, er oppslaget i Bloomberg om at Kina ikke har importert amerikansk flytende naturgass (LNG) på 40 dager – det lengste stoppet siden 2023. Samtidig er det heller ingen amerikanske LNG-skip på vei til Kina nå, ifølge Kpler-data.

Bakgrunnen er Beijings 15 prosents toll på amerikansk LNG, som ble innført 10. februar som svar på USAs bredere tolløkning på kinesiske varer.

Ifølge tradere med kjennskap til saken videreselger Kina sine avtalte LNG-laster til Europa. Kinesiske selskaper viser heller ingen vilje til å inngå nye avtaler, og ønsker i stedet å skaffe gass fra Asia-Stillehavsregionen eller Midtøsten.

Har andre alternativer

Kina har selv økt produksjonen av naturgass, da volumene økte med 3,7 prosent i løpet av årets to første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Det rapporteres også at det finnes billigere alternativer enn amerikansk LNG i kull, fornybar energi og gass via rørledningen mellom Russland.

Mandag kunngjorde China Resources Gas International at det vil kjøpe LNG fra australske Woodside Energy Group fra og med 2027 og i 15 år fremover. Dette er den første langsiktige avtalen mellom kinesiske og australske selskaper på flere år, og kommer etter at forholdet mellom Canberra og Beijing har bedret seg etter at handelsrelasjonene nådde et bunnpunkt ved inngangen til tiåret.

I januar uttalte USAs utenriksminister Marco Rubio at LNG burde brukes som pressmiddel i handel-forhandlinger. Kina har imidlertid vist liten vilje til å etterkomme kravene fra USA, noe som kan være dårlig nytt for amerikanske utbyggere som prøver å sikre kontrakter for nye LNG-prosjekter.