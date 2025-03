I en avsløring fra NRK kommer det frem at utenlandskeide vindkraftselskaper i Norge betaler betydelig mindre skatt enn sine norske motparter. Store deler av inntektene fra norsk vindkraft går til skatteparadiser som Zug i Sveits.

Zug er kjent for sine lave skatter og hemmelighold, noe som gjør det attraktivt for selskaper fra hele verden.

Skatteparadis og internlån

NRK har avdekket at 70 prosent av norsk vindkraft i 2024 var eid av utenlandske selskaper, hvorav mange er knyttet til skatteparadiser som Sveits, Luxemburg og Cayman Island.

Ifølge økonomiprofessor Dirk Schindler ved Erasmus Universitet i Rotterdam bruker utenlandske selskaper ofte internlån for å redusere skatten.

– Interngjelden gjør at det skattbare overskuddet i Norge blir lavere, sier Schindler, som kaller bruken av internlån for å redusere skatt for gjeldsflytting,

– Overskuddet kommer i stedet i det landet lånet kommer fra. Når dette lånet kommer fra et land med lav eller ingen selskapsskatt, sparer selskapet skatt, sier Schindler.

Dette er en lovlig praksis som resulterer i at overskuddet flyttes til land med lav eller ingen selskapsskatt.

I tillegg er noen kraftverk såpass nye at de ikke har rukket å få skattbare overskudd, ettersom underskudd fra byggefasen kan trekkes fra på skatten.

Ingen selskapsskatt tross overskudd

Blant selskapene som har hovedkontor i skatteparadiset Zug er det sveitsiske fondet Susi Partners. Fondet står blant annet bak utbyggingen av et av Norges største vindkraftverk, Tonstad Vindpark i Agder, skriver NRK.

Vindparken hadde et overskudd på 364 millioner kroner fra 2019 til 2024, men betalte ingen selskapsskatt. Dette skyldes høye lånekostnader, inkludert internlån.

Fra 2019 til 2023 tok Susi Partners ut 471 millioner kroner i utbytte fra Tonstad, men har ikke oppgitt hva de betalte i skatt på disse utbyttene. Skatteetaten avviste også rikskringkasterens innsynsbegjæring i hva fondet betalte i skatt på utbyttene fra Norge.

For øvrig ble Tonstad Vindpark kjøpt opp av Hafslund Kraft i fjor for en ukjent sum, et oppkjøp som mer enn doblet Hafslunds vindkraftportefølje.