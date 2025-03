En rekke globale oljeselskaper har nylig oppdatert sine investeringsplaner.

Det får DNB Markets til å nedjustere forventningene til hvor mye oljeselskapene kommer til å investere i offshoreaktivitet i år.

– Vi venter en utflating av oljeselskapenes pengebruk, og det begrenser oljeservicesektorens inntektsmuligheter, sier analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets.

I august i fjor så meglerhusets oljeserviceanalytikere for seg en vekst i offshoreinvesteringene i 2025 på rundt 7 prosent. Dette ble senere nedjustert til 3 prosent, og nå er prognosen at investeringene bare vil vokse med 0,5 prosent.

VENTER FLAT VEKST: Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets. FOTO: Thomas Bjørnflaten

– Dette skyldes at de faktiske investeringene i 2024 var høyere enn forventet (8 prosent mot 4 prosent tidligere), i tillegg til at flere oljeselskaper, og særlig Pemex, har nedjustert sine investeringsplaner for 2025, sier Huseby Karlsen.

Pemex er i en utfordrende finansiell posisjon og forsøker å redusere kostnadene ved blant annet å redusere leteboringen, og har midlertidig suspendert flere borerigger. DNB Markets tror oljeselskapet vil redusere offshoreinvesteringene med 38 prosent i år.

I tillegg til at den flate investeringsveksten globalt er drevet av kapitaldisiplin blant oljeselskapene, hvor utbytte til aksjonærene prioriteres, peker DNB-analytikeren på faktorer som flaskehalser i leverandørkjeden og økt effektivitet.

Vil vare lenger

Selv om investeringsveksten flater ut og oljeselskapenes planer tilsier flat vekst også videre fremover, venter Huseby Karlsen og kollegaene i DNB Markets at syklusen vil vare lenger.

Han viser blant annet til at det er flere dypvannsprosjekter som fortsatt skal gjennomføres, selv om disse er skjøvet ut i tid.

Det er særlig subseasegmentet som kommer godt ut av dette.

– I hele verdikjeden innen oljeservice er subseaselskapene fortsatt attraktive, mens det er mer fleksibilitet innen offshore boring, sier han.

Som en positiv faktor peker også DNB Markets-analytikeren på at oljeselskapet BP på sin kapitalmarkedsdag nylig varslet et strategisk skifte der det skal investeres mer i olje og gass og mindre på fornybar.