Europeisk gass med levering i april, målt ved TTF, stiger 6,3 prosent til 43,33 euro pr. MWh i 15-tiden onsdag.

Ifølge Bloomberg skyldes oppgangen manglende enighet om den diskuterte 30-dagers våpenhvilen i Ukraina, noe som svekker utsiktene til at russisk gass vender tilbake til Europa med det første.

Venter gasspris på 49 euro

Goldman Sachs rapporterte tirsdag kveld at europeiske gasslagre i Nordvest-Europa nå kun er 25 prosent fulle, som er mindre enn halvparten av nivået for ett år siden.

«Etter vårt syn er lagernivåene ved utgangen av mars 2025 rett og slett for lave til at europeiske lagre kan nå 90 prosent fyllingsgrad innen slutten av sommeren 2025», skrev sjef for naturgass i meglerhuset, Samantha Dart.

VENTER HØYERE GASSPRISER: Sjef for naturgass i Goldman Sachs, Samantha Dart. Foto: Bloomberg

80 prosent fyllingsgrad er derimot mulig, tror Goldman, gitt den globale økningen i LNG-produksjon. En av X-faktorene er om europeiske gasspriser klarer å holde seg høye nok til å tiltrekke seg store LNG-importer. Nivået Goldman opererer med, er 40 euro pr. MWh, eller 12,8 dollar pr. mmBtu. Priser på 45–50 euro pr. MWh vil også «styrke troen på at europeiske LNG-importer forblir robuste».

For 2025 og 2026 er det grunnleggende scenarioet – som ikke inkluderer russisk gass i Europa – til meglerhuset at TTF holder seg på 49 og 36 euro pr. MWh, tilsvarende 14,90 og 10,80 dollar pr. mmBtu.

Balanserer på en knivsegg

Tirsdagens samtale mellom president Trump og Putin ga markedet nok en påminnelse om at det kan komme en betydelig økning i tilgjengelige gassforsyninger fra Russland, selv om både volumer og datoer er høyst usikre, «balanserer på en knivsegg», heter det i notatet.

«Vi mener potensialet for ytterligere TTF-fall er betydelig, noe som skaper risiko for amerikansk LNG-eksport i flere scenarier, særlig fra 2026», skriver Dart.

Banken opererer med store prisintervaller gitt usikkerheten rundt russisk gass og ringvirkninger. Som nevnt var base case at TTF vil snitte 49 euro pr. MWh for 2025, men i et scenario hvor gassflyt gjennom Ukraina blir faktum, kan prisen falle under 17 euro, og det blir risiko for amerikansk LNG.