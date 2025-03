Ledelsen i BP vil skrote grønne investeringer og øke satsingen på olje og gass, etter press fra aksjonærene, spesielt Elliott . Det har imidlertid møtt motstand fra andre aksjonærer, ifølge Reuters.

Aktivistinvestoren Follow This planlegger ifølge avisen å oppfordre aksjonærene til å stemme mot gjenvalget av styreleder Helge Lund på generalforsamlingen 17. april. Gruppen hevder at han burde ha gitt investorene en stemme om beslutningen om å skrote selskapets fornybarsatsing.

Follow This, som fikk 20 prosent oppslutning for sine klimaforslag på BPs generalforsamling i 2021 og 17 prosent i 2023, mener at Lund har krysset en grense.

– Vi ønsker ikke at styrelederen skal trekke seg. Vi ønsker at han skal forstå budskapet om at han har krysset en styringsmessig grense, og at han må rette opp dette ved å gi aksjonærene en stemme, uttalte han ifølge Reuters.

Avviser krav om å stemme

Ifølge BP har samtaler med aksjonærene antydet at flertallet ikke krever avstemming.

– Vi har hatt omfattende dialog med våre aksjonærer – også etter 26. februar. Basert på våre samtaler krever ikke flertallet en rådgivende avstemning om våre planer, kommenterte en talsperson til avisen.

Over 88 prosent av selskapets aksjonærer støttet tidligere konsernsjef Bernard Looneys plan om å kutte olje- og gassproduksjonen og investere milliarder i fornybar energi under en avstemning i 2022. De fleste av disse målene er nå skrotet.

Les også – Utbytter fra Russland gir oppside BPs ferske strategi fremstår som aksjonærvennlig, men det spørs om det holder for Elliott Investment Management, aktivistinvestoren som rapporteres å ha kjøpt seg opp til å bli BPs tredje største aksjonær. Selskapet er i spill, og mulige utbytter fra Russland gir oppside.

Selskapets aksjekurs peker mot at investorene ønsker større satsing på olje og gass etter energikrisen som har fulgt i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

Aksjekursen i BP, som frem til nå har satset stort på fornybar energi, har prestert mye dårligere enn sammenlignbare selskaper de seneste årene, som har begrenset satsingen på fornybart. De siste fem årene har BPs aksjekurs steget med rundt 88 prosent, mens Exxon har økt med nær 250 prosent og Shell med vel 170 prosent.

BP BP, eller British Petroleum, ble grunnlagt i 1919 som Anglo-Persian Oil Company, etter at store oljeforekomster ble oppdaget i Iran (den gang Persia). Selskapet skiftet navn til British Petroleum i 1954 og har siden gjennomgått flere fusjoner og restruktureringer.

BP er et av de største oljeselskapene i verden, med virksomhet i over 70 land. Selskapet er involvert i alt fra olje- og gassutvinning til fornybare energiprosjekter.

BP har de siste årene investert mer i fornybare energikilder som vind, sol og hydrogen. Selskapet har også mål om å bli karbonnøytralt innen 2050. Dette målet står fremdeles, til tross for skrotingen av flere grønne investeringer.

Selskapet driver et omfattende nettverk av bensinstasjoner under eget navn og gjennom merker som Aral (Tyskland) og Castrol (motoroljer og smøremidler).

Øker satsingen på olje og gass

I februar kunngjorde konsernsjef Murray Auchincloss i BP at selskapet skal skrote selskapets fornybarmål og øke satsingen på olje og gass. Det er en kraftig endring av selskapets strategi fra 2020, som opprinnelig hadde forutsett en 40 prosent reduksjon i olje- og gassproduksjonen innen 2030.

Endringen skal ifølge Reuters komme etter at investoren Elliot har bygget opp en eierandel på nesten 5 prosent i selskapet. Elliott er kjent for å presse på for endringer i selskapene de går inn i, og ifølge Reuters sine kilder ønsker Elliott at BP skal bremse grønne investeringer og selge eierandeler i vind og sol.