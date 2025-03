Millionrater i Nordsjøen

– Det er et godt marked for rederne nå, sier en skipsmegler til Finansavisen.



Onsdag er det sluttet tre ankerhåndteringsskip (AHTS) på rater som ligger godt over 1 million kroner pr. dag på norsk side av Nordsjøen.

Solstad Offshore-skipet «

Normand Sigma» og Viking Supply Ships-skipene «Magne Viking» og «Loke Viking» skal ha fått 1,3–1,4 millioner kroner pr. dag for oppdrag for ConocoPhillips.

Det er opp fra forrige slutning på 750.000 kroner dagen. Til sammenligning har dagratene ligget på rundt 500.000 kroner i gjennomsnitt så langt i år.

Kan vare litt

Det ser ut til at ratenivået kan holde seg noen dager fremover.

– Det er i praksis bare én ledig båt igjen, så vi venter at dette nivået kan vare inn i neste uke, sier skipsmegleren.

Dagens rater er ikke de første millionratene i år. Etter det Finansavisen kjenner til er det gjort fire slutninger på over 1 million kroner dagen tidligere i 2025. Siden har ratene ligger under dette, men likevel på et ok nivå.

– I snitt har ratenivået vært godt.

Ifølge skipsmegleren er det ikke helt uventet at ratene nå har gjort et byks oppover.

– Det er en del båter som skal inn på prosjekter, og noen er inne til vedlikehold, så det er som forventet at det skulle stramme seg til i andre halvdel av mars. Jeg tror tilgjengeligheten på skip vil være begrenset og at markedet vil holde seg stramt til i alle fall inn i april, sier han.