Ber om kutt i ratene igjen

Borr har fått suspendert tre rigger i landet, og selskapet har tidligere indikert at disse ventes tilbake i arbeid i andre kvartal, noe som også Pemex skal ha indikert.

Oppside

Shelf Drilling-aksjen falt bare svakt på Oslo Børs fredag ettermiddag. I New York lå Borr Drilling an til å åpne uendret.

De to aksjene har imidlertid utviklet seg svært svakt det seneste året. Shelf har fått barbert verdiene med 70 prosent det, mens Borr Drilling-aksjen er ned 37 prosent.

Torsdag var Pareto Securities ute med en sektoroppdatering på rigg, der hovedpoenget er at bunnen for riggaksjene kan være nær. Meglerhuset opprettholdt kjøpsanbefalingen på Borr Drilling og kursmålet på 4,50 dollar. Det betyr at Pareto ser en oppside i Borr-aksjen på rundt 85 prosent fra dagens kurs på 2,42 dollar.

Resultatbedring

Tross flere utfordringer, forbedret Borr Drilling sine resultater i fjor.

For 2024 som helhet hadde selskapet et driftsresultat før avskrivninger på 505 millioner dollar, noe som var en forbedring på 138 millioner. Nettoresultatet steg med 60 millioner og endte på 82 millioner dollar.

Shelf Drilling landet også på bena. Av inntekter på 972 millioner dollar, satt det igjen med et driftsresultat før avskrivninger på 351 millioner i fjor.

Forventningene for 2025 er høyere. Selskapet ser for seg et driftsresultat på 330–380 millioner dollar.

– Selv om vi på kort sikt fortsatt ser et press på dagratene som følge av flere runder med riggsuspensjoner i Saudi-Arabia i fjor, har vi fortsatt stor tro på de langsiktige utsiktene for tilbud og etterspørsel etter jack-up-er, uttalte Shelf Drilling-sjef Greg O’Brien i selskapets kvartalsrapport.