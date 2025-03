Aktivistinvestor forlanger endringer

Elliott Investment Management, en av verdens mest aggressive aktivistinvestorer, ber nå det tyske energikonsernet RWE om å øke tilbakekjøpene av egne aksjer etter å ha kjøpt seg opp til en eierandel på nær 5 prosent i RWE, skriver Bloomberg.

«Vi deler markedets skuffelse over mangelen på klarhet vedrørende selskapets forpliktelse til å forbedre aksjonærenes avkastning,» heter det i en melding fra Elliott.

«Det finnes en overbevisende mulighet til å betydelig øke og akselerere det pågående aksjetilbakekjøpsprogrammet,» heter det videre.



Tidligere i år ble det kjent at Elliott også legger ytterligere press på den britiske energikjempen BP , der tidligere Equinor-sjef Helge Lund sitter som styreleder. Nylig omtalte Finansavisen at en annen aktivistinvestor tar til orde for å stemme mot et gjenvalg av Lund som styreleder i BP.

Tilfreds med endringer

RWE har vært under press fra investorer på grunn av fallende aksjekurs og selskapets fokus på et enormt investeringsprogram. RWE lanserte i november et tilbakekjøp på 1,5 milliarder euro og signaliserte nylig at ytterligere tilbakekjøp kan være aktuelt, skriver nyhetsbyrået.

Samtidig har usikkerhet rundt fornybarinvesteringer ført til kutt i RWEs planlagte investeringer. Selskapet har nylig gjort et kutt på hele 10 milliarder euro i de planlagte investeringene innen grønn teknologi inneværende tiår, blant annet på grunn av risiko i USA etter Donald Trumps valgseier.

RWEs beslutning om å redusere investeringsprogrammet samt å stramme inn investeringskriterier og fremskynde salg av prosjektandeler legges imidlertid også merke til hos Elliott, som ifølge Bloomberg uttrykker tilfredshet med disse justeringene.

På Frankfurt-børsen har dessuten RWE-aksjen steget opp mot 3 prosent mandag.