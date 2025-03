Meglerhus nedjusterer: – Ingen har peiling

Det amerikanske meglerhuset BMO Capital Markets nedjusterer mandag forventningene til oljeprisen med 5 prosent, og venter nå at Brent-olje vil holde seg på 74 dollar fatet ut året, mens WTI er ventet å ligge på 70 dollar fatet.

Til sammenligning handles junikontrakten på Brent-olje til 71,62 dollar fatet mandag ettermiddag, uendret for dagen. Maikontrakten på WTI er også uendret og ligger på 68,29 dollar.

Utviklingen i oljeprisene, samt aksjemarkedet hittil i år, beskrives som «turbulent». De økonomiske utsiktene og det skiftende rammeverket i amerikansk politikk har vært drivere her, mener analytiker Randy Ollenberger.

BMO mener altså at usikkerheten i oljemarkedet er stor og drar det så langt som å hevde at ingen klarer å spå utfallene eller utviklingen. Selve rapporten ble døpt «Nobody Knows». Det pekes på frykt for svakere global vekst og usikkerhet rundt Trump-administrasjonens politikk.

Dessuten uttalte oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB nylig til Finansavisen: «Usikkerheten gir mer press på nedsiden enn oppsiden».

Liker gass bedre enn olje

Amerikanske naturgasseksponerte aksjer har hatt den sterkeste utviklingen blant petroleum-aksjene som BMO dekker. Dette skyldes høyere naturgasspriser grunnet kaldere enn ventet vær og økt optimisme rundt økende LNG-eksport.

«Den største risikoen er en eventuell gjenopptakelse av russisk gasseksport til Europa», skriver Ollenberger.

Favorittaksjene innen oljeprodusentene er Arc Resources, Athabasca Oil, Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Diamondback Energy, EQT, NuVista, Permian Resources og Suncor Energy.

Innen oljeservice er toppvalgene Baker Hughes, CES Energy Solutions og Enerflex.

Det anbefales kun én aksje innen raffineri, og det er Valero.