Havvindselskapet Cadeler hadde inntekter på 249 millioner euro og fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 126 millioner euro i 2024.

Det fremkommer i årsrapporten som selskapet la frem tirsdag morgen.

Det er opp fra henholdsvis 140 og 84 millioner euro året før. Dette er også litt bedre enn guidet.

Selskapet har en ordrebok på 2,5 milliarder euro.

– Cadeler har en svært sterk posisjon, og vi leverer på det vi har sagt, samtidig som vi utvider kapasiteten, sier Cadeler-sjef Mikkel Gleerup i rapporten fra selskapet.

2025 blir et viktig år for Cadeler i og med at selskapet har et stort nybyggingsprogram gående og får levert en rekke fartøyer for transport og installasjon av offshore vindturbiner fra verftet.

Selskapet har nå en flåte på seks fartøyer, etter at det fikk levert ett nybygg i fjor høst og ett tidligere i år. I tillegg har det ytterligere fem fartøyer under bygging, hvorav tre skal leveres i løpet av 2025.

Cadeler gir for første gang guiding for 2025. Selskapet venter inntekter på mellom 485 og 525 millioner euro. EBITDA ventes til mellom 278 og 318 millioner euro i år.

«Cadeler opplever fortsatt sterk etterspørsel etter sin voksende flåte,» skriver selskapet i årsrapporten.