I november i fjor la det Christen Sveaas-dominerte offshorerederiet Sea1 Offshore inn bestilling på to offshore støttefartøyer hos den kinesiske verftsgruppen Cosco Shipping Offshore.

Nå legger rederiet inn bestilling på ytterligere to slike skip.

Dermed har Sea1 Offshore fire skip i bestilling, med same spesifikasjoner og design. Skipene vil kunne operere både i olje- og gassmarkedet og innen fornybar energi.

De to siste nybyggene skal etter planen leveres fra verftet i tredje og fjerde kvartal 2027. De to første skipene skal etter planen leveres mellom første og andre kvartal i 2027.

Prisen på de to siste nybyggene er ikke oppgitt, men da de to første skipene ble bestilt var Finansavisen i kontant med en skipsmegler som anslo at prisen for denne typen fartøyer ville ligge i området rundt 100 millioner dollar pr. skip.

Med en antagelse om relativt lik pris for de fire, vil bestillingene innebære en samlet investering på over 4 milliarder kroner.

Pareto Securities skriver i en oppdatering at dersom betalingsplanen blir lik som for de to første skipene, med halvparten fordelt på fem like avdrag og så resten i ett avdrag, så vil det kunne kreve behov for ytterligere finansiering gitt avdragsprofilen på dagens gjeld. Meglerhuset mener samtidig at gjelden vil være håndterbar for selskapet, med et forholdstall på den en netto rentebærende gjelden i forhold til EBITDA i 2025 på rundt 2,4.