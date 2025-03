Oljegiganten Shell planlegger å øke utbetalingene til aksjonærene innen 2030 ved å styrke sin posisjon som verdens ledende aktør innen flytende naturgass (LNG), melder Bloomberg.

På markedsdagen tirsdag hevdet den London-baserte energigiganten at LNG-salget vil øke med 4–5 prosent årlig frem til 2030. Dette skal bidra til at selskapet kan betale ut opptil halvparten av kontantstrømmen fra driften til aksjonærene, med hovedvekt på tilbakekjøp av egne aksjer.

HEVER LISTEN: Shell og konsernsjef Wael Sawan. Foto: Bloomberg

– Vi ønsker å bli verdens ledende integrerte aktør innen gass og LNG, sier konsernsjef Wael Sawan.

Dette er det første innblikket i Shells langsiktige strategi etter at Sawan har brukt de siste to årene på å kutte kostnader, forbedre driftssikkerhet og kvitte seg med underpresterende enheter. Han vil utdype planene ytterligere for investorer senere tirsdag, skriver Bloomberg.

– I dag hever vi listen for våre viktigste finansielle mål, investerer der vi har konkurransefortrinn og leverer mer til våre aksjonærer, sier han.

Kutter kostnader

Shell kunngjorde også en rekke tiltak, inkludert ytterligere kostnadskutt, stram kontroll over investeringer og en gjennomgang av kjemikalievirksomheten. Selskapet vurderer partnerskap i USA og potensielle eiendomssalg eller nedstengninger av fabrikker i Europa.

Disse tiltakene innebærer at fri kontantstrøm per aksje vil øke med anslagsvis 10 prosent årlig innen 2030. Selskapet vil også øke utbetalingene til aksjonærene fra 30–40 prosent til 40–50 prosent av kontantstrømmen fra driften, med fortsatt prioritet på tilbakekjøp av egne aksjer og en årlig utbyttevekst på 4 prosent.

Samtidig skal målene for kostnadskutt økes fra 2-3 milliarder dollar innen 2025 til totalt 5–7 milliarder dollar innen 2028, sammenlignet med 2022-mål.

Satser tungt på LNG

Shell satser tungt på LNG som en viktig del av overgangen til lavkarbonenergi og forventer fortsatt økende etterspørsel langt inn i neste tiår. Innen 2030 vil LNG-virksomheten være 20–30 prosent større enn i 2022, med vekst både fra egenproduksjon og handel med eksterne leverandører.

Samtidig planlegger Shell å øke sin totale olje- og gassproduksjon med 1 prosent årlig frem til 2030, men holde oljeproduksjonen på 1,4 millioner fat pr. dag. Ifølge Bloomberg markerer dette en sterkere forpliktelse til fossilt brensel, etter at konsernsjefen begynte å dreie bort fra fornybar energi i 2023.

Selskapet opprettholder likevel sine eksisterende klimamål, og det økte fokuset på naturgass fremfor olje vil gradvis redusere karbonutslippsintensiteten til produktene.