Oljeselskapet DNO har gjort et «betydelig funn» i den nordlige delen av Nordsjøen, kommer det frem i en børsmelding onsdag morgen. De foreløpige estimatene ligger på mellom 39 og 75 millioner fat oljeekvivalenter.

Leteprosjektet med navnet «Kjøttkake» traff på olje nær eksisterende infrastruktur i Troll-Gjøa-området.

– Vi er inne i en seiersrekke i Norge, sier styreleder Bijan Mossavar-Rahmani, som legger til at det er det mest spennende funnet så langt i år.

DNO har en eierandel på 40 prosent i feltet, mens Aker BP eier 30 prosent. Brønnen ble boret med Odfjell-riggen Deepsea Yantai.

Funnet er DNOs tiende i området siden 2021.

Tidligere i mars ble det kjent at DNO kjøper Hitecvision-selskapet Sval Energi for 450 millioner dollar. Oppkjøpet, som forventes fullført innen midten av året, vil gjøre Nordsjøen til selskapets største produksjonsområde, og stå for rundt 60 prosent av total produksjon.