Cadeler-aksjen steg markert etter at selskapet la frem sine resultater for fjerde kvartal tirsdag morgen, men falt utover dagen og endte med en oppgang på kun 0,2 prosent. Onsdag falt aksjen et par prosent til rundt 54 kroner.

Minst tre meglerhus har nedjustert sine kursmål på Cadeler-aksjen.

Ifølge Bloomberg har Sparebank 1 Markets kuttet kursmålet fra 105 til 100 kroner. Kepler Cheuvreux kutter kursmålet fra 80 til 70 kroner, mens Nordea Markets nedjusterer fra 83 til 80 kroner.

«Vi forblir positive fundamentalt sett, og anser verdsettelsen som attraktiv, men vi senker vårt kursmål på grunn av valutakurs- og rentebevegelser,» skriver meglerhuset i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Tross kuttene ser de tre meglerhusene fortsatt en oppside i aksjen på mellom 30 og 85 prosent.

Les også – Ingen tegn til at det går tregere Havvindmarkedet går så det suser, mener Cadeler-sjefen.

Doblet

Tirsdagens resultatrapport fra Cadeler viste at havvindselskapet hadde inntekter på 249 millioner euro og fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 126 millioner euro i 2024. Det er opp fra henholdsvis 140 og 84 millioner euro året før.

– Etterspørselen er sterk, sa Cadeler-sjef Mikkel Gleerup til Finansavisen.

Selskapet har en flåte på syv fartøyer for transport og installasjon av havvindturbiner, etter at det fikk levert ett nybygg i fjor høst, ett tidligere i år og ett på onsdag. I tillegg har det ytterligere fire fartøyer under bygging, hvorav to skal leveres i løpet av 2025.

Tirsdag ga Cadeler for første gang guiding for 2025, og selskapet venter inntekter på mellom 485 og 525 millioner euro i år. EBITDA ventes til mellom 278 og 318 millioner euro.

Blant analytikerne har så godt som alle med dekning på aksjen en kjøpsanbefaling. Kursmålene varierer fra 70 til 100 kroner.

Cadeler-aksjen har imidlertid utviklet seg svakt etter at den nådde en topp på 77 kroner i fjor høst. Ved inngangen til året stod den i underkant av 64 kroner, og tidligere i mars ble aksjen handlet til under 50 kroner.