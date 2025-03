Italia, Tsjekkia og Frankrike er blant landene som økte importen av russisk gass, viser Embers analyse. Den omfatter både gass som leveres i rørledninger og flytende gass (LNG). Tankesmia tror importen vil fortsette å øke i år, til tross for at det ikke er noen vekst i etterspørselen i EU.

Gassprisene i EU økte med 60 prosent i fjor, ifølge rapporten.

– Det er en skandale at EU fortsatt importerer russisk gass. I stedet for å investere i effektivisering og i reelle alternativer som fornybar energi for å kutte ut importen, svir medlemslandene av penger på dyr LNG-kapasitet, som ikke kommer til å bli brukt, sier analytiker Pawel Czyzak i Ember.

Etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina har EU innført sanksjoner mot russiske energikilder som olje og kull. Unionen har som mål å fase ut russisk gass innen 2027, men planen er ikke bindende.