Saipem7-samtaler: – Stor oppmerksomhet

Bank of America arrangerer denne uken «European Energy Conference» i London. Den første dagen, tirsdag, presenterte både Equinor, Eni og Saipem, og hadde såkalte fireside chats med investorer og analytikere.

Equinor

I den uformelle fireside chat-en med Equinor, representert ved Philippe Mathieu – leder for E&P International – dreide samtalene seg om at den nye guidingen for økt fri kontantstrøm, som vil være godt støttet av investeringene i UK Upstream, flyttes over i det nye joint venture-et med Shell – i tillegg til at store prosjekter i Brasil vil starte opp i år.

«Etter vårt syn vil oppside i Henry Hub-prisene, samt en utsettelse av produksjonsnedgangen på Johan Sverdrup-feltet til etter 2026, kunne fungere som sterke løftestenger for oppjusteringer både i Equinors egne prognoser og i konsensus», skriver Bank of America, som har en kjøpsanbefaling med kursmål 320 kroner.

Saipem

Samtidig som kredittvurderingsbyrået Moody's oppgraderte kredittvurderingen til Saipem fra Ba2 til Ba1, presenterte selskapet på konferansen.

Fokuset til Saipem er fortsatt «verdi fremfor volum», melder Bank of America.

Risikoen i ordrereserven holder på å reduseres, spesielt innen dyphavprosjekter – som ikke er særlig utsatt for nedgang i markedet, tror analytikerne.

«Questions around the finer mechanics of the Saipem 7 merger featured heavily as we expect a formal merger and shareholder agreement by this summer», heter det fra Bank of America.

«Etter vårt syn vil dette kunne utløse synergier og oppside for re-rating», skrev meglerhuset.

Bank of America har et kursmål på 3,50 euro på Saipem. Torsdag formiddag var kursen 2,19 euro.