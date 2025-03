Pengesterke investorer strømmer til Cloudberry

Investoren Tor Svelland har kjøpt seg opp til 15 prosent av aksjene i Cloudberry, og slutter seg dermed til investorer som Johan Johannson, Johan H. Andresens Ferd og Bergersen-familien. Selskapet har en uttalt strategi om videre vekst innen vann-, vind- og solkraft.

Cloudberry Clean Energy ASA (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 548 610 Driftsresultat 309 263 Resultat før skatt 134 222 Årsresultat 124 233 Eiere: Ferd, Joh. Johannson Eiendom, Havfonn, Snefonn, The Northern Trust Comp, London Br, Morgan Stanley & Co. Int., Skandinaviska Enskilda Banken, Farvatn Capital, Clearstream Banking S.A, HSBC Continental Europe, Citibank Europe, UBS, State Street Bank and Trust Comp, Danske Invest Norge Vekst, Gjensidige forsikring, MP Pensjon, Caceis Bank, CCPartner, Verdipapirfondet Storebrand Norge og andre aksjonærer.

Inntektene faller

Fjorårets omsetning landet på 548 millioner kroner, ned fra 610 millioner i fjor. Resultatet falt samtidig fra 233 millioner kroner til 124 millioner kroner. Selskapet viser til lavere kraftpriser og salg av enkelte vannkraftanlegg som årsaker til resultatfallet.

– Vi har økt vår produksjon av fornybar energi til over 1 terrawatt-time (TWh) og styrket porteføljen med utviklingsprosjekter, blant annet gjennom et banebrytende samarbeid med Holmen-konsernet i Sverige med potensial for utvikling av 700 megawatt (MW), sier adm. direktør Anders Lenborg i Cloudberry Clean Energy.

Salg i nord, vekst i sør

For å rendyrke porteføljen har Cloudberry solgt seg ned i mindre lønnsomme anlegg i nord. Samtidig har det kjøpt seg opp i sørnorske prisområder, hvor kraftprisene historisk har vært høyere.

– Vi er nå til stede i de mest attraktive prisområdene i Norden. Vår skalerbare og diversifiserte plattform gjør at vi er bedre posisjonert enn noensinne for å levere langsiktig verdi for våre aksjonærer og bidra til energiomstillingen, sier Lenborg.

Strategien inkluderer også videre satsing på vind- og solkraftprosjekter i både Sverige og Danmark. Slik mener selskapet å posisjonere seg for langsiktig produksjonsøkning og stabil kontantstrøm.

– I tillegg har vi gjort en strukturell transaksjon i Danmark som akselererer vår rolle i den nordiske energiomstillingen. Den strategiske avtalen med Skovgaard Energy har økt vår produksjonskapasitet med 160 gigawattimer (GWh), sier direktøren.