– Sverige har vært en kjernekraftnasjon i 50 år. Dagens kunngjøring innebærer at Sverige tar et avgjørende skritt for å fortsette å være en sterk kjernekraftnasjon, sier energiminister Ebba Busch.

Planen er at den svenske staten skal stå for 300 milliarder svenske kroner – 314 milliarder norske – i form av lån til prosjektene. Det tilsvarer 75 prosent av den totale kostnaden på 400 milliarder svenske kroner.

Finansmarkedsminister Niklas Wykman sier Sveriges sterke statsfinanser sammen med lav statsgjeld gjør at staten kan låne penger billig. Når kjernekraftverket begynner å tjene penger, skal tilbakebetalingen begynne.

Wykman lover også at prosjektene skal føre til lavere og mer stabile strømpriser i Sverige.