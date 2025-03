Venter ingen økning i russisk gassflyt til Europa i overskuelig fremtid

Analytikerne Samantha Dart og Frederik Witzemann i Goldman Sachs skriver i en rapport torsdag at meglerhuset tidligere har ventet en delvis gjenopptakelse på 40-50 millioner kubikkmeter russisk gass gjennom Ukraina pr. dag.

En full tilbakevending av gassflyten gjennom Ukraina til nivåene før krigen, som lå på 120 millioner kubikkmeter pr. dag, inkludert både Sudzja- og Sokhranivka-transittrutene, har ifølge analytikerne virket vanskeligere å forhandle frem, særlig gitt force majeure-situasjonen knyttet til Sokhranivka-rørledningen, som har pågått siden mai 2022.

Nå mener de at dette utfallet har blitt usannsynlig, og at gassflyten sannsynligvis ikke vil øke i overskuelig fremtid.

«Vi mener nå at også dette scenariet med delvis gjenopptakelse av strømmen via Ukraina står overfor komplekse utfordringer. Selv om våpenhvilesamtalene har gjort fremgang, mener vi at forholdene for økt russisk gassflyt til Europa i år har blitt mindre gunstige enn for to uker siden, som følge av nylige skader på Ukrainas Sudzja-transittinfrastruktur og spørsmål reist av nylige uttalelser fra Russland», skriver de i rapporten, og fortsetter:

«For å være tydelige: Vårt basisscenario forblir i tråd med dagens situasjon. Vi forutsetter ingen økning i russisk gassflyt til Europa i våre fremtidige balanser, og vi opprettholder vårt TTF-prisanslag for 2025 på 49 EUR/MWh.»

Krever langsiktige gassavtaler

Et nylig angrep på målestasjonen i Sudzha i Russland var den første hendelsen som direkte påvirket Ukrainas gassinfrastruktur, og Russland antyder ifølge analytikerne at videre reparasjoner av Sudzha kan avhenge av nye langsiktige gassavtaler med Europa.

Dette følger ifølge analytikerne et kjent russisk mønster fra før Ukraina-krigen, der Russland ønsket nye kontrakter og godkjenning av Nord Stream 2-rørledningen. Dersom Sudzha ikke repareres, mener de at Russland kan forsøke å posisjonere Nord Stream 2 som Europas beste alternativ for økt gassimport – og dermed presse Ukraina ut av forhandlingene.

Selv om både Russland, Ukraina, EU og i noen grad USA ville ha økonomiske fordeler av å gjenopprette noe av gassflyten via Ukraina, er insentivene skjevt fordelt – Europa ville ifølge analytikerne tjent mest, mens Russland trolig vil kreve mer enn bare økte inntekter, påpekes det i rapporten.

Den politiske viljen i Europa for nye avtaler med Russland er imidlertid lav, og ingen europeiske selskaper ser ut til å ville inngå nye langsiktige avtaler, som svekker sjansene for en rask gjenopptakelse av russisk gassimport til Europa, konkluderes det.