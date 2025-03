Oljegiganter spytter inn nye milliarder i karbonlagring

– Dette er et stort skritt i den videre utviklingen av en storskala verdikjede for karbonfangst, transport og lagring, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Den første fasen av Northern Lights-prosjektet handlet om å demonstrere at forretningsmodellen var gjennomførbar.

De nye investeringene vil nå øke kapasiteten fra 1,5 millioner tonn CO2 per år (Mtpa) til minst 5 Mtpa, skriver Equinor i en pressemelding.

Fase to forventes å være fullført og klar for drift i andre halvdel av 2028, men allerede til sommeren vil karbonlagringsanlegget i Øygarden begynne å ta imot CO2.

Utslippene som skal lagres da, kommer fra Heidelberg Materials' sementfabrikk i Brevik.

Energiminister Terje Aasland (Ap) er glad for at neste fase av prosjektet er finansiert.

– CO2-håndtering er nødvendig for å nå klimamålene, og vi har jobbet lenge for å utvikle teknologien og markedet. Dette prosjektet er viktig både for selskapet, landet og for Europa. Nå ser vi fram til å motta utbyggingsplanen, sier han til NTB.