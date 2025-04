DNB Markets-analytiker Steffen Evjen tror Aker BP har hatt en sterk produksjonsstart i første kvartal, med 450.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, og har derfor løftet estimatene. Evjen forventer et EBITDA-resultat på 2,85 milliarder dollar, noe som er 13 prosent over konsensus.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 280 (280)

Han viser til at januarproduksjonen var rundt 455.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, og antar kun små endringer i februar og mars. Det er også lagt inn et konservativ anslag om et overløft på 10.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, som gir et salg på 460.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i kvartalet.

Evjen har oppjustert produksjonsestimatet for 2025 til 424.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, og ligger med det over både selskapets guiding på 390.000-420.000 og konsensus på 412.000 fat oljeekvivalenter pr. dag Økningen støttes av stabil produksjon fra Johan Sverdrup, stabilisering ved Edvard Grieg og en positiv effekt på årsbasis fra Tyrving-feltet.

Analytikeren gjentar sin kjøpsanbefaling og opprettholder kursmålet på 280 kroner i forkant av selskapets markedsoppdatering 7. april.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 246.00 kroner, opp 0,8 prosent.