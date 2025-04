Mandag klokken 10.35 startet produksjonen fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet, opplyser Equinor i en pressemelding. Feltet kan på topp produsere opptil 220.000 fat olje pr. dag. De utvinnbare volumene er estimert til mellom 450 og 650 millioner fat.

– Dette er en stor dag. Johan Castberg-feltet vil bidra med viktig energi, verdiskapning, ringvirkninger og arbeidsplasser i minst 30 år framover, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Videre forventer oljegiganten at de samlede utbyggingskostnadene på 86 milliarder kroner vil være nedbetalt på under to år.

Markerer en start

12 av totalt 30 brønner er klare for produksjon og det er tilstrekkelig til å bringe feltet opp til forventet platåproduksjon i løpet av andre kvartal 2025.

Johan Castberg markerer starten på et nytt område for oljeutvinning i Barentshavet.

– Vi har allerede gjort nye funn i området og vil sammen med våre partnere lete enda mer. Vi ser muligheter for å legge til 250-550 millioner nye utvinnbare fat som kan utvikles og produseres over Johan Castberg, sier Kjetil Hove, Equinors konserndirektør for Utforskning og produksjon, Norge.

Equinor er operatør med en eierandel på 46,3 prosent, mens Vår Energi og Petoro eier henholdsvis 30 og 23,7 prosent.