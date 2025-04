TGS: Nytt seismikkprosjekt i Mexicogolfen

TGS melder om et nytt Multi-Client Ocean Bottom Node (OBN)-prosjekt i Mexicogolfen. Det nye initiativet, kalt Amendment 4, skal dekke over 1.100 kvadratkilometer og inkluderer områder i Mississippi Canyon, Ewing Banks og Grand Isle South. Det opplyser TGS i en melding før børsåpning tirsdag.

Prosjektet benytter TGS’ Gemini-frekvenskilde, som er designet for å gi lavere frekvens og forbedret signal-til-støy-forhold i ultralange offset OBN-opptak sammenlignet med konvensjonelle metoder. Dette vil forbedre datagrunnlaget for selskapets algoritme for elastisk full bølgeform-inversjon (eFWI), noe som gir et mer nøyaktig bilde av geologien under saltlagene i regionen, heter det i meldingen.

– Denne pågående innhentingskampanjen understreker den viktige rollen OBN-teknologi har i å levere overlegne seismiske data til våre kunder, uttalte konsernsjef Kristian Johansen.

Videre sier han at selskapet er fornøyd med å fortsette arbeidet i Mexicogolfen og støtte kundene med avanserte løsninger for datainnhenting og bildebehandling.

Datainnsamlingen skal etter planen fullføres i annet kvartal 2025, med endelige leveranser tilgjengelige i annet kvartal 2026.