Milliardkontrakt for karbonlagringsprosjekt

Aker Solutions har fått tildelt en «significant contract» – mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner – for fase 2 av Northern Lights-prosjektet, ifølge en melding før børsåpning. Kontrakten er inngått med Equinor på vegne av Northern Lights-samarbeidet, og bygger videre på selskapets arbeid med første fase av prosjektet, som ble levert i 2024.

– Denne kontrakten er betydelig for Aker Solutions og passer godt med vår strategi og evne til å levere standardiserte løsninger for prosjekter innen karbonfangst og -lagring (CCUS), uttalte Henrik Inadomi, konserndirektør for New Energies i Aker Solutions.

Fase 2 vil øke kapasiteten for transport og lagring av CO₂ fra 1,5 millioner til minimum 5 millioner tonn pr. år. Utvidelsen støttes av Connecting Europe Facility for Energy (CEF Energy). Første fase av Northern Lights er allerede ferdigstilt og klar for mottak av CO₂ fra både norske og europeiske industribedrifter.

Aker Solutions’ leveranse omfatter prosjektering, innkjøp og bygging av landanlegg, og arbeidet vil foregå ved selskapets lokasjoner på Fornebu og Stord, samt i Mumbai, India.

– Northern Lights styrker Norges posisjon som en leder innen CCS-prosjekter globalt, og vi er stolte over å være en del av dette viktige initiativet, sa Inadomi.

Prosjektet starter i annet kvartal 2025 og skal etter planen fullføres i 2028. Aker Solutions vil bokføre kontrakten som ordreinngang i forretningsområdet Renewables and Field Development i første kvartal 2025.