DNO har vært en av de store vinnerne blant oljeaksjene på Oslo Børs i år. Aksjekursen var opp over 30 prosent før Oslo Børs handel åpnet for handel onsdag morgen. Nå mener DNB Markets-analytiker Steffen Evjen at det er tid for en pust i bakken. Han nedgraderer selskapet fra kjøp til hold, men opprettholder kursmålet på 15 kroner.

– Bare et resultat av høy verdsettelse, ikke noe mer dramatisk enn at aksjen har vært sterk i år, sier Evjen til Finansavisen.



Selv om oppkjøpet av Hitecvision-selskapet Sval Energi øker DNOs produksjon i Nordsjøen fra 20.000-80.000 fat om dagen, mener Evjen en utskillelse av den norske virksomheten må til for at aksjemarkedet skal prise inn veksten til sitt fulle.

DNO-aksjen faller nesten 6 prosent til 13,15 kroner onsdag morgen og selskapet har nå en børsverdi på 13 milliarder kroner.

Vil fortsatt handles til rabatt

Aksjekursen i DNO har vært sterk, særlig på nyheter om at produksjonen fra Kurdistan gjenopptas. Ceyhan-rørledningen, som transporterer olje ut av regionen, har vært stengt lenge og oljeselskapene i området har vært tvunget til å selge olje til reduserte priser.

I mars så det ut til at en løsning kunne være forestående, men denne uken kunne Reuters melde at forhandlingene om å gjenoppta oljeksporten nok en gang stoppet opp. Det bidrar til usikkerhet om betalinger til DNO.

«DNO-aksjen vil fortsette å handle til betydelig rabatt til substansverdien (NAV) sammenlignet med sammenlignbare selskaper som kun produserer på norsk sokkel», skriver Evjen i sin analyse.