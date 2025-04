Han vil ha et Statkraft som retter virksomheten i mye større grad innenlands og som konsentrerer seg rundt kjernevirksomheten, slik han definerer dem. Overfor NTB tok han blant annet opp at:

Satsingen på elbilladere i Tyskland har påført ladeselskapet mer enn 1 milliard kroner i underskudd på to år.

Et stort ledersjikt bevilger seg rause inntektsbetingelser og goder.

Antall ansatte er fordoblet på sju år. Utgifter til lønn og godtgjørelser har økt fra 3,6 milliarder kroner i 2018 til 9,5 milliarder i fjor.

Særdeles rause og omfangsrike bonusordninger.

Har strammet inn

Vartdal understreker at Statkraft de siste årene har strammet betydelig inn på rekruttering og fått større oppmerksomhet på kostnadene. Hun har med ryggdekning i eierskapsmeldingen, en oppfatning av Statkrafts kjernevirksomhet som tilsynelatende er noe videre enn det Vedum argumenterer for:

– Statkraft skal skape størst mulig verdi innenfor bærekraftige rammer. Vi skal forvalte norsk vannkraft, og vi skal være et ledende fornybarselskap internasjonalt med hovedkontor i Norge.

Hun har uansett tatt flere grep i Statkraft som bør adressere flere av innvendingene til Sp-sjefen.

– Som ny konsernsjef har jeg tatt kraftfulle grep for å stramme inn, sier Vartdal.

Hun har blant annet annonsert nedsalg i umodne og ikke lønnsomme teknologier, og selskapet skal ut av tre land. Til sammen vil det medføre at nesten 1.000 ansatte går over til ny eier når transaksjonene er gjennomført, ifølge konsernsjefen.

– Enkelte investeringer går ikke som planlagt. Et eksempel er bioenergiselskapet Silva, der vi har forsøkt å utvikle ny teknologi som er viktig for det grønne skiftet og norsk skogindustri. Men ting har tatt lengre tid og vært vanskeligere enn vi forutsatte, sier hun.

Satser i Norge

– I tillegg har vi allerede økt satsingen vår i Norge på norsk vannkraft. Det er viktig for meg og viktig for selskapet å bidra til å utvikle mer kraft, sier Vartdal.

Statkraft offentliggjorde i fjor planer for investeringer på mellom 44 og 67 milliarder kroner for å oppgradere vann- og vindkraftanlegg her i landet. Dette var ifølge konsernsjefen de største investeringsplanene på mange tiår.

– Det er dessuten ikke riktig at Statkraft har et høyere lønnsnivå enn sammenlignbare selskaper. Lønnsutviklingen de siste fem årene har vært tilsvarende lønnsutviklingen ellers i samfunnet, sier Vartdal.

– Så har vi hatt kostnadsvekst knyttet til utvikling. Det er naturlig at det tar tid før inntektene kommer opp på et nivå over utgiftene i disse prosjektene, poengterer hun