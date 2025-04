Onsdag kveld viste tollplakaten til Trump 15 prosent toll mot Norge, men et nytt dokument fra Det hvite hus viser nå 16 prosent. EU står fortsatt med 20 prosent.

– Alle land får en minstesats på 10 prosent som innføres 5. april. Land med handelsoverskudd med USA får også en gjensidighetstoll. Dette utgjør 6 prosent for Norge. Samlet sett blir det 16 prosent toll mot norske varer fra 9. april, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til DN.

Men ifølge SSB har ikke Norge et handelsoverskudd med USA.

Kunne vært 10 prosent

Den totale vareeksporten fra Norge til USA var på 62 milliarder kroner i fjor. Samtidig importerte vi amerikanske varer for 82,7 milliarder kroner – hvilket gir et handelsoverskudd for USA, ikke underskudd, slik USA hevder.

Det vil da gi minstesatsen på 10 prosent, ikke 16, som det nå er blitt.

– SSB er kjent med at det er forskjeller mellom ulike lands handelsstatistikk. Vi har høyt fokus på kvalitetssikring av datamateriale, forsikrer Kjersti Fossanger i SSB.

FORSKJELLER: Seniorrådgiver i seksjon for utenrikshandel i SSB, Kjersti Fossanger, sier de er kjent med at det er differanser på ulike lands handelstatistikker. Foto: Privat

Hun er seniorrådgiver i seksjon for utenrikshandel og forklarer hvorfor statistikken er forskjellig.

En av hovedgrunnene er at mange varer produsert i USA sendes først til et lager i et annet land før de videresendes til Norge. På utførselstidspunktet er det ofte ikke kjent for amerikanske eksportører at sluttmottager er Norge.

– Det gir en stor differanse i hva USA mener de eksporterer til Norge mot hva vi sier vi importerer. Når varen ankommer Norge, er det derimot kjent at varen opprinnelig kommer fra USA – noe som gir bedre kvalitet på importdataene, sier hun.

Slik har USA regnet

Donald Trump og USA har slett ikke finregnet på handelshindringer. Tollen gjenspeiler handelsbalansen alene, uten at USA tar høyde for tjenestehandelen.



– De har rett og slett sett på handelsunderskuddet på varer, og ingenting annet, sier sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

Formelen er: (Nettoimporten som andel av total import)/2.

Og slik USA regner har landet et underskudd på 30 prosent på varer mot Norge, noe som gir en tollsats på rundt 15 prosent.

– Vi har forberedt oss på dette. Nå må vi sette oss inn i detaljene og se på hvordan Norge og norsk næringsliv blir truffet. Vi samarbeider tett med norsk næringsliv, og i dag har jeg møtt flere aktører som eksporterer til USA og næringslivsorganisasjonene om disse spørsmålene, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til Finansavisen.